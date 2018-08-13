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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Первые учения авиации стран ОДКБ «Воздушный мост» состоятся на Урале

CA-NEWS (TJ) - Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Воздушный мост» состоятся в Свердловской области, данные маневры будут проходить впервые. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Учения «Воздушный мост», которые будут проводиться впервые, состоятся в Свердловской области. Авиационные маневры пройдут под Екатеринбургом в начале октября, в них примут участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана», - сказали в пресс-службе.

На учениях будет отработана организация и система управления воздушными перевозками. Основным аэродромом для учений станет Кольцово в Екатеринбурге. Россию на маневрах представит Центральный военный округ, пояснили в пресс- службе.

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