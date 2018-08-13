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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан примет участие в Международном форуме древних городов

CA-NEWS (UZ) - Первый Международный форум древних городов в понедельник откроется в Рязани конференцией "Историко-культурное наследие - гарант устойчивого развития древних городов". В форуме, где соберутся руководители 40 городов мира, основанных более 500 лет назад, примет участие делегация Узбекистана.

Как сообщили в правительстве Рязанской области, мероприятие, которое продлится неделю, проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

В стартовой конференции "Историко-культурное наследие - гарант устойчивого развития древних городов" примут участие эксперты из Белоруссии, Сербии, Турции, Узбекистана.

Участие в форуме подтвердили города 12 стран: Трир и Мюнстер (Германия); Ловеч (Болгария); Гранада, Севилья (Испания); Неаполь; Спарта, Афины, Салоники (Греция); Ташкент, Бухара (Узбекистан); Париж (Франция); Гродно, Брест, Витебск (Белоруссия); Стамбул, Анкара, Манавгат (Турция); Таллин (Эстония); Ереван (Армения); Белград (Сербия). А также города Российской Федерации: Москва; Владимир; Белозерск, Великий Устюг, Тотьма (Вологодская область); Калуга, Мосальск, Козельск (Калужская область); Керчь (Республика Крым); Великий Новгород; Смоленск; Казань; Тула, Переславль-Залесский (Ярославская область); Коломна.

В дни мероприятия будут презентованы гастрономические туристические программы с участием поваров из восьми стран. Запланировано проведение мастер-классов, выставок, лекций, а также культурная программа с участием творческих коллективов и театров городов - участников форума, который завершится 18 августа.

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