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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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КЧС Таджикистана: связи с совершившим жесткую посадку вертолетом нет
Предыстория: В Таджикистане вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку, один человек погиб

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 13 августа, рано утром два вертолета со спасателями и медиками на борту вылетели на место, где 12 августа при транспортировке альпинистов совершил жесткую посадку вертолет МИ-8, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, говорить о крушение вертолета или аварии нельзя, "так как вертолет совершил жесткую посадку".

Вертолет вез альпинистов в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. На борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.

«Связь с вертолетом и его пассажирами отсутствует, так как батареи раций сели», отметила Юсуфи.

По ее словам, точная информация о состоянии альпинистов и членов экипажа совершившего жесткую посадку вертолета появится в течении ближайшего часа.

Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия из числа руководителей КЧС, МВД, ГКНБ, министерств обороны, здравоохранения и соцзащиты населения и других ведомств страны создана правительственная комиссия.

Пик Исмоили Сомони является высочайшей вершиной Таджикистана – 7495 метров.

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