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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана осмотрели скальную тропу на набережной в Актау
Предыстория: Лидеры пяти прикаспийских стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспия

CA-NEWS (TM) - Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Роухани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье, 10 августа осмотрели новый туристический объект - «Скальную тропу» на набережной в городе Актау, сообщает пресс-служба Акорды.

По данным пресс-службы, эта достопримечательность включает пешеходную зону, изображения петроглифов, смотровые площадки и природную пещеру в скале.

Главы государств также совместно выпустили 500 особей белуги в естественную морскую среду.

В тот же день, руководители стран посетили танцевально-театральную постановку по мотивам восточных сказок.

Напомним, V Каспийский саммит прошел в казахстанском городе Актау на берегу Каспийского моря. Главным итогом саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

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