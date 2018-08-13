Президенты Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана осмотрели скальную тропу на набережной в Актау

CA-NEWS (TM) - Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Роухани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье, 10 августа осмотрели новый туристический объект - «Скальную тропу» на набережной в городе Актау, сообщает пресс-служба Акорды.

По данным пресс-службы, эта достопримечательность включает пешеходную зону, изображения петроглифов, смотровые площадки и природную пещеру в скале.

Главы государств также совместно выпустили 500 особей белуги в естественную морскую среду.

В тот же день, руководители стран посетили танцевально-театральную постановку по мотивам восточных сказок.

Напомним, V Каспийский саммит прошел в казахстанском городе Актау на берегу Каспийского моря. Главным итогом саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.