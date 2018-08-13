Назарбаев предложил Путину обсудить вопрос с генсеком ОДКБ, которого в Армении обвинили в госперевороте

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главой российского государства поднял вопрос о ситуации вокруг генсека ОДКБ, передает «РИА Новости».

«Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой», — сказал Назарбаев.

«Что касается более широких отношений, в рамках ОДКБ, в рамках ЕАЭС, здесь очень большая повестка дня, большие программы, есть и вопросы проблемного характера, как те, о которых вы сейчас сказали», - заметил Владимир Путин в своём ответном слове.

Напомним, специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.