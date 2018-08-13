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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ДТП в Ташкенте автомобиль превратился в груду металла

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 12 августа, в Мирзо–Улугбекском районе Ташкента произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, столкновение двух автомобилей марки "Lacetti" произошло примерно в 13:00 на ул. Феруза Мирзо–Улугбекского района. За рулем автомобиля находился 35-летний Тохир А., а за рулем второго автомобиля – 23-летний Алишер С.

Оба водителя с полученными в результате ДТП травмами легкой степени тяжести доставлены в больницу.

Предполагаемая причина ДТП – нарушение правил дорожного движения одним из водителей, при развороте не уступившим дорогу автомобилю, ехавшему по полосе встречного движения.

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