За три дня в Астане 6 тысяч водителей нарушили ПДД

CA-NEWS (KZ) - В Астане с целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений правил дорожного движения с 8 по 10 августа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Безопасная дорога», сообщает пресс-служба акимата столицы.

В рамках ОПМ «Безопасная дорога» местной полицейской службой ДВД Астаны проведен ряд рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание полицейские уделяли выявлению и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, правилами встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, отмечается в сообщении пресс-службы.

В основном нарушения правил дорожного движения в столице выявляются автоматизированными системами фотовидеофиксации правонарушений, в том числе аппаратно-программным комплексом «Сергек». Так, за три дня ОПМ «Безопасная дорога» системами камер видеонаблюдения выявлено порядка 6000 нарушений ПДД.

Полицейскими выявлено более 700 нарушений правил дорожного движения, в том числе за создание аварийной обстановки, управление в нетрезвом состоянии, нарушение правил маневрирования и другие. За переход проезжей части в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 95 пешеходов.