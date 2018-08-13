Жительница Костанайской области родила в туалете больницы и выбросила младенца в ведро

CA-NEWS (KZ) - Жительница Костанайской области родила в туалете и выбросила младенца в ведро. Как стало известно alau.kz происшествие случилось в областной больнице. Туда доставили 27-летнюю женщину с болями в животе.

В приёмном покое женщину попросили сдать анализы. Она отправилась в туалет. Она вышла из туалета. Но врачи заподозрили неладное. В туалете в ведре они обнаружили младенца.

«Женщина скрывала беременность. То есть она пошла в туалет и сама там родила. Выбросила своего новорождённого ребёнка в ведро. Благодаря бдительности врачей жизнь младенца была спасена. Ему оперативно оказали всю необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает. 7 августа женщину и ребёнка доставили в Костанайскую областную больницу», — сообщил главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

По факту оставления новорожденного проводится досудебное расследование.