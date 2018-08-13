В Монголии проходит международный шахматный турнир

CA-NEWS (MNG) - С 8 по 16 августа в Улан-Баторе проводится четвёртый по счёту шахматный турнир категории А «Chinggis Invitational», который в 2015-2017 гг. успешно организовывался шахматным клубом «Чингис» в американском городе Сан-Франциско. В этом турнире, впервые проходящему в Монголии, участвуют лучшие из лучших шахматисты, передает «Монголия Сейчас».

На церемонии открытия соревнований лучших мировых гроссмейстеров начальник управления делами правительства Монголии, почётный президент монгольской шахматной федерации Г.Занданшатар отметил, что эти соревнования имеют важную роль в развитии шахматного спорта в Монголии и пожелал успехов его участникам. Г.Занданшатар также подчеркнул наличие возможности для всех желающих посмотреть на игру лучших гроссмейстеров мира на бесплатной основе, что важно в приобретении опыта монгольским шахматистам.

В турнире участвуют 10 гроссмейстеров из Монголии, Индии, Азербайджана, РФ и США. Монгольских спортсменов представляют заслуженный спортсмен Монголии, четырёхкратный чемпион страны, гроссмейстер Ц.Батчулуун, чемпион страны 2018 года С.Билгуун и обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата мира среди юниоров Ц.Лхагвасурэн.

Спортсменом, имеющим самый высокий рейтинг в этом турнире, является самый молодой американский гроссмейстер Рэй Робсон.