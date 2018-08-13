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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Туркменистана и Казахстана провели встречу в Актау

CA-NEWS (TM) - Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Казахстана Нурсултан Назарбаев по завершении V Саммита глав прикаспийских государств в Актау провели встречу, сообщает в воскресенье, 10 августа пресс-служба Акорды.

Назарбаев отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы. «После Вашего визита в Казахстан наблюдается оживление наших торговых отношений, но все еще имеется потенциал для роста и работы в этом направлении», - указал он.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность за возможность принять участие в саммите и отметил высокий уровень его организации и проведения.

«Сегодняшний день внес новую лепту в наши взаимоотношения, которые складывались на протяжении многих веков. На современном этапе у нас есть все возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества», - сказал президент Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, собеседники обменялись мнениями по принятым сегодня решениям, имеющим огромное значение для всех стран-участниц встречи, подчеркнув необходимость консолидации усилий для их реализации, обеспечения безопасности в регионе и утверждения в нём атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепления духа дружбы и братства.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы повестки заседания по проблемам Аральского моря, которое состоится в конце этого месяца в Туркменистане.

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