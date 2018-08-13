В рамках каспийского саммита Назарбаев провел переговоры с президентами Азербайджана и Ирана

CA-NEWS (KZ) - После каспийского саммита в Актау президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с президентами стран Азербайджана и Ирана, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана на встрече с президентом Азербайджана указал, что процесс урегулирования правового статуса Каспия, который начинался еще при президенте Гейдаре Алиеве, и сегодня получил свое логическое завершение путем подписания соответствующей конвенции.

Назарбаев отметил, что состоялось знаковое событие – запуск мультимодального хаба порта Курык, который открывает новые транспортно-логистические возможности для всех стран региона, в том числе и для Азербайджана.

«Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и 6 автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган на Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны», - рассказал президент Казахстана.

В свою очередь Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева с открытием мультимодального хаба на Каспии и большими достижениями, которые демонстрируют динамичное развитие Казахстана.

Алиев рассказал, что в мае текущего года в Азербайджане был открыт порт Аляк, который обеспечит полную интеграцию транспортных потоков, и отметил политические и экономические выгоды использования транзитных возможностей двух стран.

«Каспий стал внешней транспортной артерией. Хотел бы особо отметить Ваш вклад в достижение консенсуса по многих сложным вопросам. Мы будем стремиться к тому, чтобы все положения конвенции были выполнены, а Каспий и дальше играл роль стабилизатора в регионе», - заявил президент Азербайджанской Республики.

Затем глава государства провел переговоры с президентом Ирана и отметил, что отношения между двумя странами всегда носили стабильный характер и основывались на принципах дружбы и братства.

Нурсултан Назарбаев указал, что Казахстан и Иран являются близкими соседями по региону Каспийского моря, и подчеркнул, что состоявшиеся в 2016 году визиты дали хороший импульс двусторонним отношениям.

«Наша сегодняшняя историческая встреча, основанная на доверии и взаимопонимании, урегулирует все вопросы, связанные с Каспийским морем, и укрепит сотрудничество между прикаспийскими странами», - заявил Назарбаев.

В свою очередь Хасан Рухани поблагодарил Назарбаева за предоставленную возможность посетить Казахстан и радушный прием, оказанный членам иранской делегации.

«Мы рады встретиться с вами. Выражаю надежду на то, что этот саммит достигнет самых позитивных результатов. Наши страны очень близки не только географически, но и по ряду других аспектов. При этом у нас имеются общие интересы», - сказал лидер Ирана.

Рухани подчеркнул, что Казахстан всегда поддерживает Иран на международных площадках и неизменно соблюдает договоренности по ядерной тематике.

«Ваша страна выполняет очень важную миротворческую миссию на глобальной арене, в том числе в рамках Астанинского процесса. Наши отношения носят стратегический характер и развиваются по всем направлениям», - заключил президент Ирана.