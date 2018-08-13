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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкентских водителей обяжут снижать скорость до 30 км/час в людных местах

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана впервые будет принята территориальная программа обеспечения безопасности дорожного движения. Она разработана секретариатом и.о. хокима (главы администрации) Ташкента, передает nuz.uz.

Согласно документу, одной из главных мер безопасности станет снижение скорости автомобилей перед наземными пешеходными переходами у социальных объектов (школы, детсады, институты, поликлиники, больницы) и мест массового скопления людей (парки, торгово-развлекательные центры, рынки, театры, стадионы, концертные залы, мечети, церкви, места проведения свадебных торжеств, бизнес-центры, супермаркеты). При наличии трех и более полос для движения по каждой из сторон водителей обяжут сбавлять скорость до 50 км/час, при наличии одной-двух полос - до 30 км/час.

Дорожные знаки у всех социальных объектов будут проверены и при необходимости заменены. Перед тоннелями, мостами, путепроводами, эстакадами и участками с круговым движением будут установлены предварительные указатели направления. На всех наземных пешеходных переходах, где число полос превышает две по каждой стороне движения, установят светофоры. Все городские пешеходные светофоры будут поэтапно заменены на светофоры с таймером обратного отсчета.

На перекрестках с интенсивным движением и дорогах с тремя и более полосами будут установлены знаки, а также нанесена дорожная разметка, позволяющие беспрепятственно повернуть направо из крайней правой полосы. В первую очередь это коснется участков, где отсутствуют наземные пешеходных переходы.

Предлагается изучить ситуацию с заборами, выявить участки, на которых они ограничивают видимость, и внести предложения по демонтажу или понижению высоты заборов.

Наземные и подземные пешеходные переходы также ждет инвентаризация. Подземные переходы проверят на наличие пандусов, а надземные – на наличие пандусов, эскалаторов и лифтов.

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