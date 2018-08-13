Глава МИД Монголии провел встречу с послами Франции и Кувейта по случаю завершения их дипломатической миссии

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар 10 августа принял посла государства Кувейт в Монголии Халид Яатим Альфали и посла Франции в Монголии Элизабет Барсак по случаю завершения их дипломатической миссии, сообщает Montsame.

На встрече с дипломатом Кувейта Цогтбаатар выразил удовлетворение развитием отношений и сотрудничества между Монголией и Кувейтом и поблагодарил посла за приложенные усилия в реализации проектов по строительству центра по лечению ожогов в Улан-Баторе и модернизации аэропорта Ундурхаан за счет средств безвозмездной помощи правительства Кувейта.

Посол Халид Яатийм Альфадли выразил радость и удовлетворение укреплением двусторонних отношений и сотрудничества и искренне поблагодарил за всестороннюю поддержку правительство Монголии и монгольского народа.

В ходе встречи с послом Франции глава внешнеполитического ведомства Цогтбаатар придал большое значение укреплению отношений и сотрудничества между Монголией и Францией во всех сферах.

Посол Элизабет Барсак выразила удовлетворение результатам проделанных работ и продвижением совместных проектов в сферах горнодобывающей промышленности, образования и инфраструктуры и др.

На встрече с дипломатами двух стран министр Д.Цогтбаатар выразил надежду на дальнейшее развитие позитивной динамики взаимовыгодного сотрудничества в интересах граждан Монголии, Государства Кувейт и Франции.