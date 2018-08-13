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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане отметили День Каспийского моря

CA-NEWS (TM) - В Национальной туристической зоне «Аваза» в воскресенье широко отметили День Каспийского моря, сообщает Turkmenportal.

В соответствии с подписанным в начале августа президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Постановлением, нынешнее мероприятие нацелено на популяризацию в мире проводимой Туркменистаном экологической политики, рассчитанной на долгосрочную перспективу, а также на укрепление и наращивание международного сотрудничества по обеспечению устойчивого развития и охраны экологической безопасности морской среды Каспийского моря.

Организаторами праздничной акции выступили государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам, министерство иностранных дел, государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и хякимлик Балканского велаята. В её рамках были проведены научно-практическая конференция, спортивные и культурные мероприятия, конкурсы среди одарённых детей, посвящённые живописной природе Каспия.

В праздничную программу вошли спортивные и культурно-познавательные мероприятия в оздоровительном центре «Даянч». Для многих юных участников состязания на экологическую тему явились первым опытом осознания личной ответственности за судьбу родной природы, морских просторов Каспия и его обитателей.

Наградой победителям в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, а также в конкурсе рисунков стали ценные подарки.

В завершение праздника состоялся концерт детских творческих коллективов.

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