Создан открытый каталог Нукусского музея, чтобы уберечь коллекцию от разграбления

CA-NEWS (UZ) - Приблизилась к логическому завершению публикация открытого общественного каталога произведений Нукусского музея, созданная с целью уберечь от разграбления коллекции. Об этом сообщает AsiaTerra.info.

Это первый этап проекта «Савицкий», начатый год назад усилиями небольшой группы специалистов и активистов – куратора, художественного критика и искусствоведа Бориса Чуховича и историка искусств Светланы Горшениной (Рапен), с участием программиста Алексея Барташевича.

В каталог вошли произведения из коллекции И.В.Савицкого, известные ученым по публикациям, а также сфотографированные ими непосредственно в залах Музея и на выездных музейных экспозициях. Всего в нем представлено около 900 изображений, еще несколько сотен остается во внутреннем архиве Alerte Héritage, неправительственной международной организации, созданной Б.Чуховичем и С.Горшениной для защиты культурного наследия стран Центральной Азии, предотвращения его расхищения и уничтожения.

Замысел проекта «Савицкий», инициированный Обсерваторией Alerte Héritage, возник на волне коррупционных скандалов, потрясших многие музеи Узбекистана в 2010-е годы. Особенно тревожной ситуация стала после серии сообщений о подменах в узбекистанских музеях картин известных художников подделками, сфабрикованными с тем, чтобы сбыть оригиналы на международном рынке или среди местных коллекционеров. В отношении ряда музеев республики различные узбекистанские СМИ сообщали то о подделке шести работ, то о похищении 32 картин, то о выявлении 172 фальшивок.

Расследовав один из случаев подобных подмен, Обсерватория Alerte Héritage документально показала на примере Ферганского музея, что речь шла не о сотворенном журналистами мифе, а о вполне реальном и хорошо отработанном механизме криминального перевода общественного достояния в частные руки.

Обращения представителей Alerte Héritage к правительственным органам Узбекистана с призывом прояснить ситуацию и детально рассказать обществу о многочисленных коррупционных эпизодах, фигурировавших в СМИ по поводу скандалов в узбекистанских музеях, остались без ответа.

Исходя из этих соображений, активисты Alerte Héritage решили инициировать создание открытых публичных каталогов музейных коллекций Узбекистана, сформированных гражданским обществом и принадлежащих ему. И первым музеем, ситуация в котором требовала немедленного действия, стал Нукусский музей имени И.В. Савицкого. Своей целью группа видит как предотвращение возможных хищений, так и стимулирование руководства республиканских музеев к созданию собственных электронных каталогов.