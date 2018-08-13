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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ГУВД Узбекистана: Появилась новая смертельная игра для подростков

CA-NEWS (UZ) - ГУВД Узбекистана предупреждает об опасной игры в сети Mono, которая приводит к суициду детей и подростков.

Как сообщает пресс-служба управления, игра преимущественно распространяется на площади мессенжера WhatsApp и приводит к смерти детей и подростков.

Так в Аргентинском городе Буэнос-Айрес 12 летняя девочка покончила собой. Полицейские, расследовавшие это дело, нашли в телефоне подростка эту игру. В первую очередь "кураторы" ищут пользователей в различных сетях и форумах. Они рассылают подросткам страшные фото и видео с изображением сцен насилия. А затем принуждают выполнять различные приказы.,в случаи отказа,переходят к прямым угрозам.

ГОВД предупреждает быть внимательными и осторожным. В случае,если Mono появится в списке контактов, то ее следует заблокировать.

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