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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 387

CA-NEWS (CA) - Жертвами сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали 387 человек, пострадали более 13 тысяч. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на официального представителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди. Также около 387 тыс. жителей острова вынуждены были покинуть свои дома.

Чиновник также сообщил, что на две недели на острове был продлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось о том, что число погибших в Индонезии из-за землетрясения увеличилось до 347 человек. Данные Регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BPBD) передавал индонезийский портал Antaranews.

В Индонезии 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущалось 120 повторных толчков.

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