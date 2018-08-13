Аким ВКО предложил уволиться акиму Усть-Каменогорска, так как по его мнению, он не имеет морального права на эту должность

CA-NEWS (KZ) - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время заседания в областном акимате предложил руководителю Усть-Каменогорска Куату Тумабаеву уволиться, сообщает YK-News.kz.

«Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию», - сказал Ахметов.

Напомним, Куат Тумабаев проходил свидетелем по делу о смертельном ДТП в Риддере.

Вечером 15 апреля заместитель акима города Риддер Бауржан Курманбаев в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть молодого человека. В момент трагедии в салоне авто также находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой.

Ранее на совете по этике департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанкой области (ВКО) заявили, что Тумабаев не полностью соответствует занимаемой должности. Участники совета заявили, что своими действиями он нанес ущерб имиджу государственной службы.