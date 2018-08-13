РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Аким ВКО предложил уволиться акиму Усть-Каменогорска, так как по его мнению, он не имеет морального права на эту должность
Предыстория: Экс-замакима Риддера, сбившего насмерть человека, осудили на 1 год лишения свободы

CA-NEWS (KZ) - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время заседания в областном акимате предложил руководителю Усть-Каменогорска Куату Тумабаеву уволиться, сообщает YK-News.kz.

«Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию», - сказал Ахметов.

Напомним, Куат Тумабаев проходил свидетелем по делу о смертельном ДТП в Риддере.
Вечером 15 апреля заместитель акима города Риддер Бауржан Курманбаев в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть молодого человека. В момент трагедии в салоне авто также находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой.

Ранее на совете по этике департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанкой области (ВКО) заявили, что Тумабаев не полностью соответствует занимаемой должности. Участники совета заявили, что своими действиями он нанес ущерб имиджу государственной службы.

print
  • На Каспии запретили размещать иностранные военные базы
  • Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан и Китай
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×