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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Сурхандарьинской области Узбекистана влюбленные бросились под поезд

CA-NEWS (UZ) - 17-летняя девушка и 20-летний парень бросились под поезд, проходящих через Джуркурганский район Сурхандарьинской области. По словам родственников покойных, семья девушки была против ее брака с возлюбленным. Железнодорожная милиция Сурхандарьинской области подтвердила случившееся, передает centralasian.org.

В ночь на 10 августа 17-летняя Г.К. и 20-летний Б.К., проживавшие в селе «Кумкишлак» в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, покончили с собой, бросившись под грузовой поезд, движущийся по маршруту Термез – Кумкурган – Ташкент.

Прокуратура начала расследование по факту случившегося.

По словам одного из махаллинских активистов села «Кумкишлак», попросившего наше радио не разглашать его имени, причиной самоубийства влюбленной пары стал отказ одного из отцов дать согласие на их брак.

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