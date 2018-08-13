ДТП в Туркестанской области: 10 пострадавших, погиб 1 узбекистанец

CA-NEWS (KZ) - Авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла в Туркестанской области. О происшествии сообщает NUR.KZ по информации ДВД Туркестанской области.

Автобус, направлявшийся из Шымкента в Сарыагаш, столкнулся с грузовиком. Один человек, гражданин Узбекистана, погиб в результате травм, 10 пострадали. Среди пострадавших – трое граждан Казахстана, семь – узбекистанцы.

Сейчас все пострадавшие доставлены в районные больницы Туркестанской области.

По данному ДТП возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

Транспортные средства отправили на штрафстоянку.