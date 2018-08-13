Автомобиль въехал в здание вокзала в Астане

CA-NEWS (KZ) - Автомобиль въехал в здание вокзала «Нурлы жол» в Астане, передает NUR.KZ.

«12 августа текущего года около 19 часов 40 минут водитель, двигаясь по паркингу железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», нарушив правила обеспечения безопасности дорожного движения, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствия (на витрину паркинга и эскалаторы)», - рассказали в ДВД Астаны.

По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на паркинге ЖД вокзала «Нұрлы жол», возбуждено административное производство по статье 610 части 1 КоАП РК (нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных и других сооружений).

В результате ДТП пострадавших нет.

Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку.