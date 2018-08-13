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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ограничат продажу алкоголя после 9 вечера
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане разрабатывается правительственное решение о запрете продажи алкоголя по времени суток, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Поручение ввести ограничение по времени на продажу спиртных напитков в магазинах, кафе и ресторанах на селекторном совещании вечером 11 августа дал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Планируется, что продажа алкогольной продукции в розничной торговле будет запрещена после 21:00, в местах общественного питания и проведения торжественных мероприятий — с 23:00.

По данным источника в Кабинете Министров, проект решения разрабатывался до этого и не связан с недавним инцидентом в ночном клубе «Аурум 898», в результате которого скончался известный спортсмен.

Собеседник сообщил, что документ направлен на снижение уровня преступлений, совершаемых в нетрезвом состоянии. Ссылаясь на данные МВД, он сообщил, что под влиянием алкоголя совершается около 25% изнасилований и 16% убийств.

По информации продавцов магазинов спиртного в разных регионах страны, они уже получили уведомления от органов местной власти о запрете на продажу алкогольной продукции после 21:00.

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