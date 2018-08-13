На месте схода поезда с рельсов в Монголии работают около 500 человек

CA-NEWS (MNG) - 12 августа на территории сомона Айраг аймака Дорноговь сошел с рельсов пассажирский поезд №286, следовавший из Улан-Батора в город Сайншанд, и перевернулся, сообщает Montsame.

В поезде ехали 329 пассажиров, и скорую медицинскую помощь оказали 146 пассажирам. 56 человек получили ранения, и 5 из них тяжело ранены и госпитализированы. В настоящий момент не зарегистрировано человеческих жертв.

С 01:35 часов 12 августа в районе сомона Айраг шел проливной дождь. Это стало главной причиной разрушения железнодорожного полотна и аварии, отмечается в статье.

Рабочая группа по руководством главы департамента оперативного управления главного управления чрезвычайных ситуаций, полковника Б.Мандахгэрэла работает на месте происшествия и принимает необходимые меры по ликвидации последствий аварии и восстановлению инфраструктуры железной дороги.

В состав рабочей группы входят около 500 сотрудников и более 100 автомашин и техники из главного управления чрезвычайных ситуаций, полиции, вооруженных сил, пожарного подразделения и медицинских учреждений.

В восстановительной работе также принимают участие российские специалисты вместе со своими техниками, то есть вчера ночью, точнее в 02:00 часов 13 августа прибыл на место происшествия состав восстановительного поезда из России.