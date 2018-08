Талибы третьи сутки продолжают штурмовать столицу центральной части Афганистана

CA-NEWS (CA) - На востоке Афганистана в провинции Газни третьи сутки продолжаются столкновения боевиков движения «Талибан» с силами безопасности. В результате погибли 90 афганских военных и 13 мирных жителей, сообщает местный телеканал 1TV в Twitter.

Taliban have seized most of #Ghazni city, Afghan forces are in full control of only governor's compound and NDS building, sides are battling for control of provincial police HQ, our reporter in city says#AFG