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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы третьи сутки продолжают штурмовать столицу центральной части Афганистана

CA-NEWS (CA) - На востоке Афганистана в провинции Газни третьи сутки продолжаются столкновения боевиков движения «Талибан» с силами безопасности. В результате погибли 90 афганских военных и 13 мирных жителей, сообщает местный телеканал 1TV в Twitter.

Боевики также понесли потери, их число не уточняется.

На помощь правительственным войскам, сообщил Джавед, прибыло подкрепление из других провинций, включая провинции Хост, Логар и Пактия.

По данным телеканала Tolonews, талибы захватили большую часть города Газни, афганские силы безопасности контролируют только губернаторский комплекс и здание Национального директората безопасности. Сейчас бои продолжаются в населенном пункте и вокруг него.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани провел экстренное совещание с представителями сил безопасности по поводу ситуации в Газни.

Напомним, в пятницу афганские СМИ сообщили о начале штурма города Газни талибами.

Газни, административный центр одноименной провинции, расположен на основной магистрали, соединяющей два крупнейших города Афганистана – Кабул и Кандагар.

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