Талибы третьи сутки продолжают штурмовать столицу центральной части Афганистана

CA-NEWS (CA) - На востоке Афганистана в провинции Газни третьи сутки продолжаются столкновения боевиков движения «Талибан» с силами безопасности. В результате погибли 90 афганских военных и 13 мирных жителей, сообщает местный телеканал 1TV в Twitter.

Taliban have seized most of #Ghazni city, Afghan forces are in full control of only governor's compound and NDS building, sides are battling for control of provincial police HQ, our reporter in city says#AFG — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 12 августа 2018 г.

Боевики также понесли потери, их число не уточняется.

На помощь правительственным войскам, сообщил Джавед, прибыло подкрепление из других провинций, включая провинции Хост, Логар и Пактия.

По данным телеканала Tolonews, талибы захватили большую часть города Газни, афганские силы безопасности контролируют только губернаторский комплекс и здание Национального директората безопасности. Сейчас бои продолжаются в населенном пункте и вокруг него.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани провел экстренное совещание с представителями сил безопасности по поводу ситуации в Газни.

Напомним, в пятницу афганские СМИ сообщили о начале штурма города Газни талибами.

Газни, административный центр одноименной провинции, расположен на основной магистрали, соединяющей два крупнейших города Афганистана – Кабул и Кандагар.