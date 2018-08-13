Суд установил халатность следователя в деле об убийстве заключённого в Караганде

CA-NEWS (KZ) - Судья Шахтинского городского суда Карагандинской области Алия Садыкова вынесла частное постановление по делу об убийстве в карагандинской колонии АК 159/7, сообщает «КазТаг».

Суд установил, что начальство колонии уничтожило видеозаписи, на которых было всё происходящее в коридорах в колонии в тот период, когда от пыток погиб осуждённый Валерий Чупин.

«Как показала дополнительная судебная компьютерно-техническая экспертиза, ответить на вопрос о причине отсутствия видеофайлов с 11 марта по 18 марта на четырёх жёстких дисках не представилось возможным. Указанное свидетельствует о том, что руководством учреждения заранее могли быть изъяты файлы с видеорегистраторов с целью скрыть следы преступления. Этот факт свидетельствует об упущении и халатности следователя ОВД Шахтинска Т. Болатова», – указала судья в частном постановлении в понедельник 13 августа.

Вина следователя, как отметила судья, была в том, что он приехал в колонию за видеозаписями через неделю после возбуждения уголовного дела, тогда как произвести выемки следовало, как отметила судья, незамедлительно.

Частное постановление поступило начальнику ДВД Карагандинской области Мергенбаю Жаппарову для принятия мер в отношении следователя, а также в адрес прокурора области для принятия мер в отношении должностных лиц колонии.

Чтобы скрыть факт пыток и убийства осуждённого в колонии в Караганде другими арестантами по приказу и.о. начальника колонии Баурбека Шотаева, в учреждении срочно сделали ремонт и заменили таблички на дверях.

«Суд установил, что на момент досудебного расследования в расположении отряда №2 колонии произвели ремонтно-строительные работы. В связи с тем, что обстановка места совершения преступления значительно изменилась, это оказалось препятствием для проведения следственных действий с проверкой уточнений показаний на месте, допрошенных свидетелей», – указала судья.

Сотрудников колонии, виновных в убийстве, уже осудили на сроки от 7 до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл 10 марта 2017 года. На уроке английского языка в школе, которая функционирует внутри колонии, учительница исказила фамилию осуждённого Чупина. Осуждённый грубо ответил педагогу. Оперуполномоченный оперативного отдела колонии Виталий Зарецкий распорядился, чтобы Чупина перевели из четвёртого отряда во второй, где старшим был осуждённый Тимур Кирбаев.

По данным следствия, Зарецкий устно поручил Кирбаеву наказать Чупина. Согласно материалам дела, Кирбаев и пятеро других осуждённых затащили Чупина в подсобное помещение, где избили его деревянной дубинкой и пытали электрическим током. Спустя восемь дней Чупин скончался в больнице.

8 июня сообщалось, что свидетелей по делу о смертельных пытках в колонии Шахтинска взяли под защиту спецпрокуроров, так как они заявили об угрозах от сотрудников следственного изолятора.