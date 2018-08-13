Президент Туркменистана принял участие в боевых учениях

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте, 10 августа принял участие в боевых учениях, сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов и руководители военных и правоохранительных органов провели учебные стрельбы из различных современных видов стрелкового оружия, отмечается в тексте.

По просьбе военнослужащего он оставил автограф на мишенях и передал на хранение в музей государственной пограничной службы.

Обращаясь к собравшимся руководителям, президент Туркменистана подчеркнул, что одним из основных требований успешного выполнения боевых задач и достижения высоких показателей в военном деле являются систематические занятия личного состава силовых структур по различным видам спорта.

Бердымухамедов также наблюдал за ходом учений, проведенных и в туркменской зоне Каспийского моря.