РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана принял участие в боевых учениях

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте, 10 августа принял участие в боевых учениях, сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов и руководители военных и правоохранительных органов провели учебные стрельбы из различных современных видов стрелкового оружия, отмечается в тексте.

По просьбе военнослужащего он оставил автограф на мишенях и передал на хранение в музей государственной пограничной службы.

Обращаясь к собравшимся руководителям, президент Туркменистана подчеркнул, что одним из основных требований успешного выполнения боевых задач и достижения высоких показателей в военном деле являются систематические занятия личного состава силовых структур по различным видам спорта.

Бердымухамедов также наблюдал за ходом учений, проведенных и в туркменской зоне Каспийского моря.

print
  • Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан и Китай
  • На Каспии запретили размещать иностранные военные базы
    • Комментарии (1)
    • Нет аватара
      аноним
      13:57, 13.08.2018
      Клоун
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×