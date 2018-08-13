Все альпинисты и члены экипажа МИ-8, совершившего жесткую посадку, живы, - КЧС Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана сообщает, что с альпинистами, которые были на борту совершившего 12 августа в горах жесткую посадку вертолета, установлена связь, сообщает «ASIA-Plus».

По словам пресс-секретаря КЧС и ГО Умеды Юсуфи, альпинистам удалось зарядить батареи рации и самим выйти на связь.

«Сейчас точно установлено место нахождения альпинистов. В эти минуты с аэропорта района Лахш в место, где находятся альпинисты и летчики, вылетают вертолеты», - сказала она.

В КЧС Таджикистана также уточнили, что о жесткой посадке вертолета в горах им стало известно в 18 часов 12 августа.

«Из-за плохих погодных условий на место посадки вертолета мы не смогли отправить другие вертолеты, поэтому поисково-спасательная операции была начата сегодня рано утром, в ней задействованы три вертолета», - отметили Юсуфи.

Между тем, телеграм-канал Mash сообщает, что альпинисты готовятся к эвакуации.

«Ранее на связь со спасателями вышел один из застрявших Дмитрий Кумшаев. Он рассказал, что 12 человек точно живы, у его жены травма: она ударилась головой. Чтобы согреться туристы жгли вещи. Спасатели обнаружили туристов и сейчас думают, как их спасать», - пишет канал.

Ранее, сообщалось об одном погибшем.

Напомним, 12 августа вертолет МИ-8, принадлежащий Нацгвардии республики, совершил жесткую посадку сразу после того как поднялся в воздух по направлению в базовый лагерь, расположенный на высоте 4,2 тысячи метров. По данным КЧС, на борту находились 13 альпинистов и три члена экипажа.