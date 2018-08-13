РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эрдоган назвал падение курса лиры результатом «политического заговора» против Турции
Предыстория: Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий из Турции в два раза

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, 12 августа, что падение национальной валюты, лиры, является «политическим заговором» против Турции, сообщает газета Hurriyet.

Выступая перед политическими сторонниками в черноморском курортном городе Трабзон, Эрдгоган заявил: «Цель этой операции – заставить Турцию сдаться по всем направлениям, от финансов до политики. Заставить Турцию и турецкую нацию преклонить колени».

«Мы видели вашу игру, и мы бросаем вам вызов», - добавил он, имея в виду колебание турецкой лиры против доллара.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия из Турции, что привело к падению курса лиры. По состоянию на 10 августа курс лиры вырос до 6,6 за $1, что почти в два раза превышает показатели августа 2017 года.

«Сегодня у нас все лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Происходят различные манипуляции - не обращайте на них внимания. Не забывайте: у них есть их доллары, а у нас есть наш народ, наш бог», - заявил президент.

Эрдоган вновь призвал турецких граждан продавать доллары и покупать лиру для укрепления валюты, а владельцев бизнеса – не создавать запасы американской валюты.

В свою очередь, министр финансов Турции Берат Албайрак, который приходится зятем Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты «атакой» и пообещал, что уже в понедельник утром инвесторам будет представлен план действий по спасению лиры.

«С утра понедельника, чтобы облегчить рынки, наши ведомства будут принимать необходимые меры и делиться объявлениями об этом с рынком. Как я уже сказал, все наши планы действий готовы», - заявил Албайрак в интервью газете Hürriyet.

print
  • Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан и Китай
  • На Каспии запретили размещать иностранные военные базы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×