Эрдоган назвал падение курса лиры результатом «политического заговора» против Турции

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, 12 августа, что падение национальной валюты, лиры, является «политическим заговором» против Турции, сообщает газета Hurriyet.

Выступая перед политическими сторонниками в черноморском курортном городе Трабзон, Эрдгоган заявил: «Цель этой операции – заставить Турцию сдаться по всем направлениям, от финансов до политики. Заставить Турцию и турецкую нацию преклонить колени».

«Мы видели вашу игру, и мы бросаем вам вызов», - добавил он, имея в виду колебание турецкой лиры против доллара.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия из Турции, что привело к падению курса лиры. По состоянию на 10 августа курс лиры вырос до 6,6 за $1, что почти в два раза превышает показатели августа 2017 года.

«Сегодня у нас все лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Происходят различные манипуляции - не обращайте на них внимания. Не забывайте: у них есть их доллары, а у нас есть наш народ, наш бог», - заявил президент.

Эрдоган вновь призвал турецких граждан продавать доллары и покупать лиру для укрепления валюты, а владельцев бизнеса – не создавать запасы американской валюты.

В свою очередь, министр финансов Турции Берат Албайрак, который приходится зятем Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты «атакой» и пообещал, что уже в понедельник утром инвесторам будет представлен план действий по спасению лиры.

«С утра понедельника, чтобы облегчить рынки, наши ведомства будут принимать необходимые меры и делиться объявлениями об этом с рынком. Как я уже сказал, все наши планы действий готовы», - заявил Албайрак в интервью газете Hürriyet.