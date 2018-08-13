Спасатели вылетели к месту жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

CA-NEWS (KZ) - Таджикистанские спасатели с рассветом возобновили поиски пассажиров и экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в районе пика Исмоили Сомони, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе, созданном в связи с ЧС.

«Три вертолета вылетели к предполагаемому месту жесткой посадки. Ведут поиски», - сказал источник. Он сообщил, что на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку, могли находиться 13 альпинистов, в том числе несколько россиян - опытных инструкторов, членов Федерации альпинизма России из Москвы, Воронежа, Кирова и других городов, а также гражданин Белоруссии - житель Минска, также числящийся среди членов федерации.

Связь с экипажем и пассажирами до сих пор установить не удалось.

По предварительным данным, среди находившихся на борту могут быть пострадавшие. «С места сообщают о пострадавших, состояние пока не установлено. Эта информация будет уточняться и проверяться», - сказал источник.

Спасательную операцию координирует комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, министерство обороны, министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По данным КЧС, на борту находились 13 альпинистов и три члена экипажа.