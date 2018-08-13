В Кыргызстане 1 сентября проезд в общественном транспорте для школьников будет бесплатным

- Кыргызстан, общество
- 15:04, 13 августа 2018
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CA-NEWS (KG) - Общественный транспорт 1 сентября будет возить школьников бесплатно, сообщает 13 августа ГУОБДД МВД Кыргызстана.
По информации пресс-службы, такая договоренность достигнута во время встреч ГУОБДД с руководителями фирм по перевозке пассажиров на тему обеспечения безопасности на дорогах.
«Особое внимание уделялось профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Во время встречи стороны договорились о том, что 1 сентября, в День знаний, по всей республике проезд для школьников с 1 по 11 классы в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, маршрутки) будет совершенно бесплатным», - сообщила пресс-служба.
Такая акция направлена на привлечение внимание к безопасности детей на дорогах со стороны сотрудников ГУОБДД и водителей общественного транспорта.