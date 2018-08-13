Джалолатдин Рахимов назначен Генеральным директором "Узинфоком"

CA-NEWS (UZ) - Рахимов Джалолатдин назначен Генеральным директором ООО "Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем "Узинфоком". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На этом посту Джалолатдин Рахимов сменил Азиза Мухитдинова, исполнявшего обязанности главы "Узинфоком" с сентября 2017 года.

Джалолатдин Рахимов является выпускником Ташкентского государственного технического университета.

В 1998-2005 годах в разных должностях работал в СП «Узмаком», «Узпак», Аппарате совета национальной безопасности.

В 2005-2012 годах возглавлял Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий "Узинфоком".

С 2012 года до нынешнего назначения работал в сфере IT на разных позициях.