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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе спасли мужчину, который пытался броситься с крыши 16-этажного дома

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС ГО) Таджикистана предотвратили накануне вечером попытку суицида, сообщает ТаджикТА в понедельник, 13 августа.

«Поздно вечером, 10 августа 2018 года, 30–летний житель Пянджского района Хатлонской области взобравшись на крышу недостроенного 16-этажного здания, расположенного в городе Душанбе, намеревался спрыгнуть вниз.

Путем переговоров спасателям и сотрудникам милиции удалось спасти молодого человека от суицида», - сообщила начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи.

Ему помогли спуститься. Мужчина был передан сотрудникам ОМВД Шохмансурского района.

В настоящее время ведется расследование данного инцидента.

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