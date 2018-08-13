Казахстан и Туркменистан обменялись ратификационными грамотами

CA-NEWS (KZ) - На полях Каспийского саммита в Актау состоялся обмен грамотами о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Соответствующий протокол подписали министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и заместитель председателя кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном был подписан 18 апреля 2017 года в Астане президентами Нурсултаном Назарбаевым и Гурбангулы Бердымухамедовым. Данный документ устанавливает отношения стратегического партнерства между двумя странами на основе равенства, взаимного доверия и всестороннего сотрудничества, а также выводит двусторонние отношения на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу и актуальным потребностям казахстанско-туркменского сотрудничества.

Указанный договор в соответствии с его положениями вступит в силу 11 сентября текущего года.