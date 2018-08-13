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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты России и Туркменистана могут провести переговоры в Сочи 15 августа

CA-NEWS (TM) - Президенты России Владимир Путин и Туркмнистана Гурбангулы Бердымухамедов могут встретится 15 августа в Сочи, сообщают «Известия».

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил проведение российско-туркменских переговоров на высшем уровне в ближайшей перспективе.

Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов 12 августа приняли участие в Каспийском саммите в казахстанском Актау, где президенты России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция содержит положения, связанные с вопросами разграничения дна и недр моря, правила судоходства, рыболовства, а также прокладки магистральных трубопроводов. За каждым государством будет закреплено до 15 морских миль территориальных вод. Их внешняя граница будет считаться территориальной границей. К ней примыкает 10 миль рыболовной зоны (в своей зоне государство будет обладать исключительным правом на промысел). Вне этой линии разрешен свободный рыбный промысел, но только под флагами прикаспийских государств. Промысел в общих водах определяется квотами.

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