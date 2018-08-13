Бизнесменов Алматы незаконно штрафовали за обрезку и пересаживание деревьев

CA-NEWS (KZ) - Владельцы бизнеса в Алматы обратились в палату предпринимателей с жалобой на управление природных ресурсов: по их словам, чиновники требуют получать разрешение даже на пересадку и санобрезку деревьев, хотя по закону это не является вырубкой. Предприниматели попросили отменить эти требования, не предусмотренные законом РК, передает informburo.kz.

Права представителей малого и среднего бизнеса объяснил заместитель директора палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов.

«Палата предпринимателей Алматы проанализировала получение разрешений в местных исполнительных органах. Мы установили, что действующий порядок выдачи разрешений на вырубку и другие действия с зелёными насаждениями действительно нарушает права предпринимателей. Есть типовые правила содержания и защиты деревьев, подписанные министром национальной экономики 20 марта 2015 года, но закон не предусматривает иных видов разрешений и уведомлений, связанных с зелёными насаждениями», – сказал Айтуар Кошмамбетов.

Однако по его информации, в 2017 году управление природных ресурсов выдало 789 разрешений на вынужденный снос, пересадку, формовочную и санитарную обрезку и кронировку деревьев, с начала этого года было выдано уже 191 такое разрешение. Однако по закону никто не вправе требовать от физических и юридических лиц наличия разрешений или уведомлений, не предусмотренных настоящим законом

Суть претензий бизнесменов в том, что пересадка и санитарная обрезка деревьев по вышеуказанным правилам не является вырубкой. И эти действия могут производиться без каких-либо разрешений уполномоченных органов. Однако, по словам предпринимателей, в управлении природных ресурсов считают любую манипуляцию с деревьями вырубкой. И карают за это большими штрафами.

«Нарушение правил содержания и защиты зелёных насаждений влечёт ответственность по статье 386 КоАП: штраф от 30 до 100 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства. По этой статье к административной ответственности привлечено в 2017 году – 48 юридических лиц, за полгода 2018 года – 34 юрлица. Привлечение к административной ответственности предпринимателей за неполучение разрешения, которое не предусмотрено законом, грубо нарушает их права. Таким образом, требования (от бизнесменов соблюдать. – Авт.) подписанные министром правила противоречат закону и принуждают бизнесменов получать не предусмотренные законом разрешения, что влечёт дополнительные временные и финансовые траты», – резюмировал Айтуар Кошмамбетов.

Он посчитал необходимым исключить истребование разрешений на пересадку и санитарную обрезку деревьев.

Ему ответил заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры города Алматы.

«Правила немного расширяют полномочия нежели те, которые изложены в законе. По этому вопросу прокуратура города в мае провела соответствующий анализ. Мы увидели, что разрешения получались повсеместно: если их не получают, то идёт административная ответственность. Мы подняли на сессии маслихата вопрос, в 2008 году были приняты эти правила, правила защиты и содержания зелёных насаждений. Действительно, в этих правилах полномочия были расширены и требовалось разрешение на всё. Исходя из логики, если есть свой двор или прилегающая территория, ты вправе его обрезать, посадить газон, пересадить дерево, облагородить территорию. Проблем таких нет, зачем нужно для этого разрешение? По этому факту мы внесли протест на решение маслихата», – резюмировал он.

В прокуратуре отметили, что сейчас разрабатываются новые правила, которые приводят в соответствие с действующим законом. На следующей сессии в сентябре этот вопрос будет урегулирован и рассмотрен, подытожил прокурор.