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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Оше селевой поток унес внедорожник гражданина Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Селевой поток, сошедший в Алайском районе Ошской области Кыргызстана, унес внедорожник марки «Тойота Ленд Крузер», которым управлял гражданин Таджикистана.

Как пишет Turmush, 12 августа примерно в 16:30 после проливного дождя с горных ложбин местности Кыркол на участке Аскалы Сопу-Коргонского айыл окмоту сошли селевые воды, в результате чего грязевые массы перекрыли дорогу Ош — Сары-Таш — Иркештам на 110 км.

В этом время житель города Душанбе Г.С., 1979 года рождения, попытался проехать через участок дороги, который перекрыл бурный селевой поток, но застрял. Вместе с ним в автомобиле находился пассажир И.М., 1992 года рождения, житель города Душанбе. Жертв и пострадавших нет.

Работы по ликвидации последствий стихии проводили сотрудники и техника ДЭП №559. примерно в 22:00 дорога была открыта для проезда.

Граждане Таджикистана были временно размещены в гостиницы на участке Мазар-Булак Алайского района, отмечается в сообщении.

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