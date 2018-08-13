В Оше селевой поток унес внедорожник гражданина Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Селевой поток, сошедший в Алайском районе Ошской области Кыргызстана, унес внедорожник марки «Тойота Ленд Крузер», которым управлял гражданин Таджикистана.

Как пишет Turmush, 12 августа примерно в 16:30 после проливного дождя с горных ложбин местности Кыркол на участке Аскалы Сопу-Коргонского айыл окмоту сошли селевые воды, в результате чего грязевые массы перекрыли дорогу Ош — Сары-Таш — Иркештам на 110 км.

В этом время житель города Душанбе Г.С., 1979 года рождения, попытался проехать через участок дороги, который перекрыл бурный селевой поток, но застрял. Вместе с ним в автомобиле находился пассажир И.М., 1992 года рождения, житель города Душанбе. Жертв и пострадавших нет.

Работы по ликвидации последствий стихии проводили сотрудники и техника ДЭП №559. примерно в 22:00 дорога была открыта для проезда.

Граждане Таджикистана были временно размещены в гостиницы на участке Мазар-Булак Алайского района, отмечается в сообщении.