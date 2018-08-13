Один из лидеров «Талибан» и 50 боевиков сдались властям на западе Афганистана

CA-NEWS (CA) - 50 боевиков во главе с командиром региональной ячейки радикального движения «Талибан» муллой Туфаном сдались правительственным войскам в провинции Бадгис на западе Афганистана, передает Xinhua со ссылкой на полицию.

По данным властей, под командой муллы Туфана было 300 боевиков.

Сдавшиеся талибы должны встретиться с журналистами в административном центре провинции — Калайи-Нау.

Напомним, в эту пятницу, 10 августа, стало известно о штурме талибами города Газни в центральной части Афганистана. В результате столкновения погибли 90 боевиков и 13 мирных жителей.