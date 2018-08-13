РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацбанк Казахстана объяснил падение тенге на бирже

CA-NEWS (KZ) - По результатам торгов на утренней сессии 13 августа 2018 года тенге ослаб до уровня 363,15 за доллар США или на 1,8% по сравнению с предыдущим днем. Данное ослабление тенге происходит на фоне общего ослабления валют развивающихся стран, сообщает пресс-служба Нацбанка Казахстана.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

print
  • На Каспии запретили размещать иностранные военные базы
  • Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан и Китай
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×