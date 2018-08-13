За расточительство на праздники штраф в Таджикистане составит более $500

CA-NEWS (TJ) - За превышение размера дастархана и расточительство на Иди Курбон штраф составит 5 тыс. сомони или более $500, сообщает Asia-Plus.

Сотрудники Комитета по делам религии и упорядочения традиций и обычаев выйдут в рейд во время праздника Иди Курбон. Они будут определять размер и «скромность» дастархана.

Праздник в Таджикистане будет отмечаться 22 августа.

«В рамках рейда будет проверятся праздничный дастархан: на сколько люди скромно отмечают этот день», - сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким.

По словам собеседника, размер праздничного дастархана не должен превышать 1х1,5 метра, на нем должны быть фрукты, и несколько праздничных угощений, в частности, чагалдак и орзук (традиционные мучные изделия).

«Сухофрукты тоже можно, но их не должно быть много», - отметил он.

По его словам, за нарушение этих правил грозит штраф в размере 5 тыс. сомони.

Напомним, в августе 2017 года в Таджикистане приняли поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Данный закон обязывает мусульман накрывать на религиозные праздники Рамазон и Курбон скромный дастархан, не допускать расточительства и излишества.