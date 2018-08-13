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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Три теракта предотвратили в Казахстане с начала текущего года

CA-NEWS (KZ) - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил с начала этого года в республике три теракта, в том числе в Астане, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на комитет национальной безопасности.

«В текущем году КНБ предотвращена на ранней стадии подготовка трёх насильственных экстремистских акций террористического характера в Астане, Актобе и Уральске», – сообщили в ведомстве.

По данным КНБ, радикалы планировали организовать нападения на здания и сотрудников правоохранительных и специальных государственных, а также местных исполнительных органов.

За организацию терактов спецслужбы задержали 13 казахстанцев. Иностранных граждан в их числе не было, добавили в ведомстве.

Кроме того, порядка четырёх десятков казахстанцев задержали с начала года за пропаганду терроризма и участие в международных террористических организациях.

«С начала года за пропаганду терроризма задержали 26 граждан Казахстана. За участие в деятельности международных террористических организаций «Исламское государство», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Катибад Таухид уаль-Джихад» – 18 казахстанцев», – сообщили в КНБ.

В 2017 году в Казахстане предотвратили 11 терактов.

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