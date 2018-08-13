Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за резкого падения лиры

CA-NEWS (CA) - Турецкий Центробанк в понедельник, 13 августа объявил о мерах по защите финансовой стабильности страны, сообщает Anadolu. Пойти на этот шаг Анкаре пришлось из-за обвала курса национальной валюты на фоне повышения американских пошлин.

Регулятор намерен предоставить банкам необходимую им ликвидность. При этом одновременно будет повышены лимиты банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой с 7,2 млрд евро до 20 млрд евро. Помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам репо и валютным размещениям со сроком погашения 91 день. Кроме того, банкам будет предоставлена свобода управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок.

При определенных условиях ЦБ разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне $50 млрд.

Объем средств, выделяемых финансовым структурам в рамках мер по стабилизации рынка, составит 10 млрд турецких лир (порядка $1,45 млрд), $6 млрд в американской валюте и $3 млрд из золотых резервов.

В понедельник турецкая лира снова рекордно упала по отношению к доллару. На волатильность курса повлияло сделанное в прошлую пятницу заявление президента США Дональда Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции (пошлины на алюминий составят 20%, на сталь - 50%).

В пятницу, 10 августа, отношение турецкой лиры к доллару упало до исторического минимума — стоимость доллара составила 6,47 лиры. Максимальное падение с открытия торгов составило 14%. Как сообщает Reuters, в понедельник, 13 августа лира продолжила обновлять рекордные минимумы, упав до 7,24 за $1 на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позднее, лира снизилась к доллару на 6,7% до 6,81. Валюта потеряла более 45% стоимости с начала года, главным образом из-за беспокойства о влиянии Эрдогана на экономику, его неоднократных призывов понизить процентные ставки на фоне высокой инфляции и ухудшения отношений Анкары и Вашингтона.

Глава Минфина Турции накануне заявил, что уже 13 августа власти страны представят план по спасению национальной валюты.