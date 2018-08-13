Восьмилетний мальчик третий раз за неделю угнал и разбил автомобиль в Уральске

CA-NEWS (KZ) - В Уральске 8-летний ребенок совершил уже третий угон за неделю. На этот раз он сел за руль автомобиля Hyundai и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы, передает портал Мой город.

На место ДТП прибыли полицейские дознаватели. Они огородили место и произвели следственные действия. В этот момент мальчик находился в полицейском автобусе.

«Сейчас мы выясняем, кто хозяин автомобиля. Вызвали эвакуатор. На место аварии прибыли сотрудники ювенальной полиции. Они отвезут ребенка домой», - отметил следователь.

Вокруг места аварии стопились мальчишки. Многие из них знают ребенка. По их словам, авария произошла около 18 часов вечера 12 августа.

«Мальчик уже не первый раз угоняет машину. Он сказал нам, что ему плохо видно дорогу из-за маленького роста. Он разгонял машину и привставал с сиденья, чтобы видеть, куда едет», - отметил один из знакомых мальчика.

Напомним, что первый угон восьмилетний мальчик совершил 6 августа. С территории гаражного кооператива он угнал автомобиль Suzuki и, не справившись с управлением, столкнулся с Ладой-Гранта.

9 августа ребенок угнал от магазина «Теремок» микроавтобус «Тойота» и врезался на нем в опору моста.

Полицейские заявили, что привлекут родителей малолетнего угонщика к административной ответственности.