В январе-июле Монголия закупила за рубежом нефтепродукты на более $600 млн

CA-NEWS (MNG) - Доходы Монголии от экспорта нефти в январе-июле текущего года достигли $251 млн. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Министерства горнорудной и тяжелой промышленности страны.

За тот же период Монголия закупила за рубежом нефтепродукты на общую сумму $604 млн.

Всего страна экспортировала 3,8 млн баррелей нефти, что на 498,1 тыс. баррелей меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако в денежном выражении этот показатель увеличился на $40,2 млн.

Кроме того, за первые семь месяцев текущего года Монголия импортировала 220,4 тыс. тонн бензина из-за рубежа, что на 10,7 тыс. тонн меньше показателя соответствующего периода прошлого года.

При этом за тот же период в Китай было экспортировано более 3,2 млн баррелей нефти.

В настоящее время Монголия экспортирует сырую нефть в Китай и импортирует нефтепродукты из России.

В 2018 году Монголия планирует добыть 8,1 млн баррелей сырой нефти.