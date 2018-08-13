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  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане стала известна дата проведения Курбан-байрама

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в текущем году намаз в праздник Курбан-байрам совершат 21 августа. Об этом сообщил муфтий Усманхон Алимов в ходе встречи с паломниками в Мекке, передает Kun.uz.

«Мы сообщили в Ташкент, что намаз в праздник Курбан-байрам совершат 21 августа», - сказал он.

Напомним, что согласно указу президента Шавката Мирзиёева, учитывая роль и значение священных праздников Курбан хайит и Рамазан хайит, начиная с 2018 года предусматривается установление трех непрерывных дней отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни.

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