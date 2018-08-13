Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли трое альпинистов и два члена экипажа, сообщила «Интерфаксу» представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

«К сожалению, я вынуждена констатировать, что три альпиниста и два члена экипажа погибли. Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших», - сказала она.

На борту находилось 15 альпинистов, в том числе 13 россиян, и трое членов экипажа.

Между тем, источник в оперативном штабе на аэродроме Лахш сообщил, что 13 человек госпитализированы с травмами.

«По уточненным данным, 12 альпинистов и один бортмеханик живы, госпитализированы в лечебные учреждения, в том числе Душанбе», - сказал собеседник агентства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ России, два российских вертолета Ми-8 отправились в горы Таджикистана, чтобы помочь с эвакуацией пострадавших альпинистов.

В ЦВО отмечают, что военные вертолеты 201-й российской военной базы, дислоцированной в республике, вылетели с аэродрома Гиссар в населенный пункт Джиргаталь.

Накануне вечером при транспортировке альпинистов, совершивших в Таджикистане восхождение на Пик Исмоили Сомони (бывший Пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Предварительно, жесткую посадку спровоцировали сложные метеоусловия. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета.

По имеющейся в посольстве России в РТ информации, на борту вертолёта находились пятнадцать альпинистов и три члена экипажа.

Тринадцать туристов – граждане России:

1. Абросимов Александр Вячеславович, 31.12.1971 г.р.,

2. Барабанов Тимур Михайлович, 10.03.1986 г.р.,

3. Горбатюк Татьяна Владимировна, 18.09.1969 г.р.,

4. Дубина Виктор Николаевич, 31.01.1952 г.р.,

5. Кумшаев Дмитрий Борисович, 01.06.1964 г.р.,

6. Матвеев Сергей Петрович, 11.08.1977 г.р.,

7. Миронов Сергей Петрович, 01.05.1964 г.р.,

8. Родыгин Андрей Михайлович, 05.05.1980 г.р.,

9. Соболенко Александр Валентинович, 14.06.1970 г.р.,

10.Тараканов Руслан Германович, 12.08.1976 г.р.,

11.Труш Вячеслав Николаевич, 20.02.1974 г.р.,

12.Фейгина Юлия Александровна, 07.07.1976 г.р.,

13.Шубин Павел Михайлович, 11.04.1965 г.р.,

Один турист – гражданин Республики Беларусь, еще один – Испании, все члены экипажа – граждане Республики Таджикистан.