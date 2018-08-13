Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

- Азия и мир, происшествия
- 18:08, 13 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - Не менее 436 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения, произошедшего неделю назад на индонезийском острове Ломбок, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отмечается, что тела большинства погибших уже извлечены спасателями из-под обломков зданий.
Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и жилым домам на острове. Власти предварительно оценили ущерб от стихии в 5 трлн рупий ($342 млн).
Ранее поступали данные о 387 погибших и около 13 тыс. пострадавших.
В Индонезии 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущалось 120 повторных толчков.