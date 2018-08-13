РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

CA-NEWS (CA) - Не менее 436 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения, произошедшего неделю назад на индонезийском острове Ломбок, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что тела большинства погибших уже извлечены спасателями из-под обломков зданий.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и жилым домам на острове. Власти предварительно оценили ущерб от стихии в 5 трлн рупий ($342 млн).

Ранее поступали данные о 387 погибших и около 13 тыс. пострадавших.

В Индонезии 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущалось 120 повторных толчков.

print
  • На Каспии запретили размещать иностранные военные базы
  • Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан и Китай
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×