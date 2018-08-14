Пострадавшие при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана доставлены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Альпинисты, пострадавшие при жесткой посадке вертолета на Памире, доставлены в Душанбе, сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, вечером 13 августа пострадавшие были доставлены в столичный медицинский центр «Истиклол».

В этот медицинский центр отправлены и тела погибших в этой трагедии.

Ранее сообщалось, что при жесткой посадке вертолета Ми-8 в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4500 метров погибли двое членов экипажа - граждане Таджикистана и трое альпинистов - граждане Российской Федерации.

КЧС сообщил имена погибших альпинистов - Александр Абросимов 1971 года рождения, Руслан Тараканов 1976 года рождения и Тимур Барабанов 1986 года рождения.

Остальным 12 альпинистам и одному члену экипажа, которые получили телесные повреждения различной степени, оказывается медицинская помощь. Все они эвакуированы в ближайшую больницу.

В воскресенье вечером с экипажем вертолета не удавалось связаться из-за плохих погодных условий. Три вертолета со спасателями и медработниками вылетели к леднику Фортамбек в 13 августа утром.

На место происшествия для эвакуации альпинистов вылетели два российских военных вертолета Ми-8, дислоцированные на российской военной базе в Таджикистане, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

Связь с альпинистами была восстановлена утром 13 августа, они сообщили свои точные координаты.

Пик Исмоила Сомони - это самая высокая вершина в Таджикистане, а также наивысшая точка бывшего СССР. Высота горы составляет 7495 метров.