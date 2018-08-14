Начальник отдела министерства транспорта Монголии был убит коллегой на рабочем месте

CA-NEWS (MNG) - В здании министерства транспорта Монголии ночью 9 августа был убит начальник одного из управлений ведомства, сообщает «Монголия Сейчас». Убийство было совершено начальником другого управления в состоянии алкогольного опьянения.

13 августа во время заседания кабинета министров премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух принес монгольскому народу извинения от имени правительства страны и себя лично за происшествие, в котором был убит госслужащий.

Монгольские СМИ выдвигают различного рода версий происшествия, в том числе, обсуждение рабочих вопросов руководителями управлений вне рабочей обстановки за распитием алкогольных напитков. Это привело к драке вследствие которой погиб один из них, отмечается в статье.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который дал показания на следующий день. Суд принял решение о задержании подозреваемого сроком на один месяц. Судебно-медицинская экспертиза установит причины гибели пострадавшего.

Напомним, 13 августа на заседании правительства, премьер-министр Монголии объявил об увольнении министра транспорта Монголии и ряд других должностных лиц этого ведомства.