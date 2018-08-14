Комитет по ЧС Таджикистана назвал предварительную причину жесткой посадки Ми-8

CA-NEWS (TJ) - По предварительным данным и показаниям бортмеханика, причиной трагедии с вертолетом МИ-8 в горах Таджикистана стали сложные погодные условия - сильный ветер и плохая видимость, сообщила пресс-секретарь комитета по ЧС республики Умеда Юсуфи на своей странице в Facebook.

«По предварительным данным и показаниям бортмеханика, причиной трагедии стали сложные погодные условия - сильный ветер и плохая видимость», - написала она.

В результате трагедии погибли двое членов экипажа - граждане Таджикистана и трое альпинистов - граждане России, сообщает КЧС.

Позже КЧС сообщил имена погибших альпинистов - Александр Абросимов 1971 года рождения, Руслан Тараканов 1976 года рождения и Тимур Барабанов 1986 года рождения.

Шестерых российских альпинистов, получивших в результате происшествия тяжелые ранения, доставили в Душанбе и госпитализировали, сообщили в КЧС.

На борту вертолета находилась группа из 15 альпинистов: 13 россиян, один гражданин Беларуси и один испанец, а также три члена экипажа из Таджикистана.

В воскресенье вечером с экипажем вертолета не удавалось связаться из-за плохих погодных условий. Три вертолета со спасателями и медработниками вылетели к леднику Фортамбек в 13 августа утром.

На место происшествия для эвакуации альпинистов вылетели два российских военных вертолета Ми-8, дислоцированные на российской военной базе в Таджикистане.

Связь с альпинистами была восстановлена утром 13 августа, они сообщили свои точные координаты.

Пик Исмоила Сомони - это самая высокая вершина в Таджикистане, а также наивысшая точка бывшего СССР. Высота горы составляет 7495 метров.