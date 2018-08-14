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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Индия совместно будут выпускать мобильные телефоны

CA-NEWS (UZ) - Представители компании «Узэлтехсаноат» договорились с индийскими партнерами о производстве мобильных телефонов в Узбекистане, сообщает Kun.uz.

Заместитель председателя правления компании Умид Ислом отметил, что достигнута договоренность с индийской компанией «LAVA» о производстве мобильных телефонов в Узбекистане.

Кроме этого, с компанией «KEC InternationalLTD» подписано соглашение о доставке в Узбекистан кабелей и трансформаторов на общую сумму $10 млн.

Напомним, что ассоциация «Узэлтехсаноат» создана в 1994 году путем преобразования Узбекского государственного концерна радиоэлектронной, электротехнической промышленности и приборостроения «Радиоэлектронтехприбор» в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 января 1994 года.

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